Zelfstandigen in bijberoep zijn heel belangrijk voor het ondernemerschap. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat er de jongste vijf jaar 10 procent bijberoepers zijn bijgekomen. Er zijn in ons land 260.000 zelfstandigen in bijberoep, dat is zonder de 105.000 gepensioneerden mee te rekenen.

Een beperking in tijd voor dit statuut is totaal niet aan de orde. Niet elke zelfstandige in bijberoep heeft immers de intentie om ooit naar voltijds ondernemerschap te evolueren. Het statuut is er voor mensen die enerzijds willen proeven van het ondernemerschap, maar even goed voor mensen die een zeker inkomen willen. Niet iedereen wil van een ondernemerschap in bijberoep evolueren naar een hoofdberoep en dat hoeft ook niet.

Bijberoep beperken in tijd? Ik dacht het niet

Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld alleenstaande moeders, die de stap hebben teruggezet vanuit een voltijds ondernemerschap naar een bijberoep. Ze willen de job waarvoor ze zijn opgeleid verder uitoefenen, maar willen kunnen terugvallen op een vast inkomen.

Ik zie niet in waarom er dan een beperking in tijd gezet moet worden. Het argument dat er oneerlijke concurrentie is, is misplaatst. Er is echter wél een vorm van discriminatie.

De bijberoepers betalen immers wel sociale bijdragen, maar bouwen daar mee geen sociale rechten op. Dat is een pertinente discriminatie. In plaats van allerlei beperkingen op te leggen, is het beter alle vormen van discriminatie rond sociale rechten weg te werken bij de verschillende statuten en te evolueren naar één sociaal eenheidsstatuut. Dat zou pas het ondernemerschap stimuleren.