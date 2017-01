Belgische economie bedreigd door brexit

In het kader van de brexit moet worden vermeden worden dat de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op een of ander moment in de onderhandelingen onder het regime van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zou vallen. De Belgische bedrijven zouden in dat geval 1,6 miljard euro aan taksen op hun export naar het Verenigd Koninkrijk moeten betalen, blijkt uit het rapport van de Brexit High Level Group, die door de Belgische regering werd opgericht. De groep pleit voor een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en het VK, rekening houdend met overgangsmaatregelen.

Het Verenigd Koninkrijk is een erg belangrijke handelspartner van ons land, leert het rapport. Het VK staat op de vierde plaats: in 2015 exporteerden Belgische bedrijven voor maar liefst 31 miljard euro. In absolute cijfers is de Britse markt vooral belangrijk voor de chemie en voor de autosector, maar relatief gezien zijn vooral de Belgische textielbedrijven en voedingssector erg afhankelijk van de Britse markt. "Voor sommige ondernemingen vertegenwoordigt die zelfs 30 procent van hun zakencijfer", luidt het maandag.

De impact van de brexit op de Belgische economie is dus onmiskenbaar. Met de oprichting van de Brexit High Level Group is ons land waarschijnlijk één van de best voorbereide landen, zei premier Charles Michel, die het rapport maandag kreeg onverhandigd.

Voorlopig is het nog koffiedik kijken hoe de brexit-onderhandelingen precies zullen verlopen, maar in het rapport wordt vooral gewaarschuwd voor een periode van rechtsonzekerheid. Als er geen nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt, dreigt de EU-handel met het VK onder de WTO-regels te vallen en dat betekent invoerheffingen en niet-tarifaire handelsbelemmeringen. De High Level Group pleit dan ook voor een nieuw, ambitieus vrijhandelsakkoord en in afwachting (vijf jaar) voor overgangsmaatregelen, om de schade en onzekerheid voor de bedrijven te beperken en hen kansen tot heroriëntatie te bieden.