Bart De Smet, CEO van Ageas, is Manager van het Jaar

Bart De Smet, CEO van Ageas, is tot Manager van het Jaar gekozen in e verkiezing van Trends. Marc Raisière van Belfius werd Manager de l' Année.

'De jury prijst De Smet voor de manier waarop hij uit de as van Fortis een verzekeringsbedrijf met een sterke eigen identiteit en een stevige balans deed groeien. Onder zijn leiding is Ageas uitgegroeid tot een gerespecteerde verzekeraar die niet enkel in Europa maar ook in Azië sterk vertegenwoordigd is', motiveert juryvoorzitter Luc Vandewalle de keuze van de jury.

Een doorslaggevend argument voor de jury is ook de schikking voor alle burgerlijke claims door oud-Fortis-aandeelhouders, een zeer complex dossier waarmee Ageas een dikke streep onder het verleden kan trekken. Ageas schikt voor 1,2 miljard euro, op een moment dat de groep ongeveer het dubbele in kas heeft.

'Het zou fake zijn om te zeggen dat het mij niks doet', zegt De Smet in een eerste reactie. Ik ben blij, ook voor alle mensen die eraan hebben meegewerkt. Ik ben van nature geen individualist.'

Eén grote verwezenlijking uit het voorbije jaar pikken kan de nieuwe Manager van het Jaar niet. 'Resettlement is een heel belangrijke, maar het is eigenlijk een parcours van zeven jaar. Daarin werkten we veel erfenissen uit het verleden weg, maar creëerden we ook een groei op eigen kracht. Een destructief verhaal werd een constructief verhaal.'

De Smet kijkt ook vooruit. 'Elke dag opnieuw moeten we onze waarde blijven tonen aan onze aandeelhouders, medewerkers en partners. Als we dat doen, kunnen we de groei in Azië combineren met heel solide resultaten in Europa.'

Michel: 'Zullen sociale zekerheid niet ontmantelen'

'Het is de derde keer dat ik hier ben', opende premierCharles Michel (MR) zijn speech op de uitreiking. 'Niet slecht voor een kamikazeregering.' Van die coalitie wilde hij tijdens de uitreiking van de Manager van het Jaarprijs van Trends en Kanaal Z een eerste evaluatie maken.

'We hebben de laatste maanden nodige en moeilijke beslissingen genomen in zware tijden. In een paar maanden zijn de taxshift en sociaal gecorrigeerde indexsprong er gekomen en hebben we concrete resultaten geboekt voor de loonhandicap. Ik herinner me ontmoetingen met ondernemers een paar maanden geleden, toen ze me zeiden dat de lasten op arbeid een zware concurrentiële handicap waren.'

Michel had het ook over de investeringen die zijn regering deed voor KMO's, onder andere de versterking van de fiscale steun voor KMO's die willen investeren. Tegelijk was er ook een kritische noot.'Ik ben niet naïef en weet dat bijkomende initiatieven nodig zijn. We zijn bijzonder geëngageerd om nieuwe beslissingen te nemen', zei de premier.

'Af en toe heb ik gehoord dat deze regering de ontmanteling van de sociale zekerheid als doel had. Dat is een idiote redenering. Jobcreatie is net een concrete maatregel om meer middelen te krijgen voor sociale zekerheid', zei Michel.

Over de gezondheidszorg wilde hij kwijt dat in de toekomst specialisatie door ziekenhuizen steeds belangrijker wordt en dat ziekenhuizen meer in netwerken moeten operen.

Ook andere goede voornemens kwamen in zijn speech naar voren. Zo wil de regering in 2017 bijzonder investeren in digitale agenda, energiebeleid en mobiliteit. Ook de wet van '96, die over de competitiviteit van bedrijven gaat, is een speerpunt. 'Anders zouden de resultaten van ons werk verloren gaan.'

Tuymans: 'Het geloof in het politieke establishment is weg'

De keynotespeaker was kunstenaar Luc Tuymans. In een korte speech ging hij in op de rol van kunst en cultuur in de wereld van vandaag. Hij keek terug op de start van zijn eigen carrière, in een tijd waarin 'beurzen en subsidies voor kunstenaars non-existent' waren.

Tuymans stelt ook vast dat er amper ruimte is voor het socio-culturele in Europa. Hij verwees naar onder andere de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten en de brexit. 'Het geloof en het vertrouwen in het politieke establishment is weg, met als resultaat een Europa zonder solidariteit.'

De wereld deïntellectualiseert zich, vindt Tuymans, en is niet langer gebaseerd op analyse. 'We zijn verblind door het opportunisme van het moment.'