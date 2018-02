Barroso opnieuw onder vuur voor diensten aan Goldman Sachs

In een brief van huidige vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen ziet ALTER-EU, een samenwerkingsverband van groepen die ijveren voor meer transparantie bij Europese lobbyisten, het bewijs dat Barroso zijn belofte gebroken heeft om niet actief te belangen van Goldman Sachs te verdedigen.

Katainen bevestigt in de brief dat hij op 25 oktober 2017 in een Brussels hotel een ontmoeting had met 'mijnheer Barroso van Goldman Sachs'. Tijdens het gesprek werd vooral over handel en defensie gepraat. Behalve Katainen en Barroso nam verder niemand aan het gesprek deel. De Finse eurocommissaris maakte van de ontmoeting ook geen schriftelijk verslag.

Volgens ALTER-EU heeft het er alle schijn van dat Barroso zijn boekje te buiten is gegaan. Toen in 2016 bekend werd dat hij voor Goldman Sachs zou gaan werken, kon de Portugees een sanctie maar vermijden door zwart op wit te beloven dat hij niet zou gaan lobbyen voor de bank.

Het nieuws dat Goldman Sachs de oud-Commissievoorzitter onder de arm had genomen, had namelijk een storm van protest gecreëerd. Enkele jaren voordat de Griekse crisis in alle hevigheid losbarstte, zou de bank de Griekse overheid geholpen hebben bij het verbloemen van haar begrotingscijfers. Onder leiding van Barroso had de Commissie die crisis mee moeten helpen oplossen.

ALTER-EU vraagt de ethische commissie van de Europese Commissie nu om de professionele activiteiten van Barroso opnieuw te onderzoeken. Van oud-commissarissen wordt namelijk 'eerlijkheid en kiesheid' verwacht, ook na afloop van de afkoelingsperiode na het einde van hun mandaat. 'Alleen een insider als Barroso kan zo'n gepriviligieerde toegang (tot de Commissie) krijgen', luidt het bij ALTER-EU. De organisatie wil de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen.

Ook Jyrki Katainen krijgt overigens kritiek. Volgens ALTER-EU respecteerde hij de richtlijnen van huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker uit 2016 niet om Barroso voortaan als een normale lobbyist te beschouwen.