Acht op de tien werknemers bedanken voor 'cash for cars'

Eind juni werd het omstreden mobiliteitsbudget door het kernkabinet goedgekeurd, waardoor werknemers vanaf volgend jaar hun bedrijfswagen kunnen ruilen voor cash: 'Cash for cars', dus. Concreet kan een werknemer vanaf 1 januari 2018 kiezen voor een som geld in plaats van een bedrijfswagen. De som geld valt onder hetzelfde gunstig fiscaal regime als dat van de bedrijfswagen.

Via die maatregel wil de regering in de eerste plaats de wildgroei aan bedrijfswagens beknotten en de files beperken.

Maar nu blijken er weinig werknemers bereid om hun bedrijfswagen te ruilen voor een stapel eurobiljetten. Dat is althans de conclusie van hr-dienstverlener Acerta op basis van een peiling bij 300 bedrijfsleiders en personeelsdirecteurs.

Volgens de peiling stelt 48 procent van de werkgevers vast dat geen enkele van zijn werknemers de bedrijfswagen zal willen ruilen voor een mobiliteitsbudget in cash geld. Ruim 30 procent merkt op dat maximaal tussen 1 en 10 procent van hun werknemers bereid is in te gaan op het voorstel.

Voornaamste oorzaak van het gebrek aan interesse bij de werknemers ligt bij de omvang van de optie 'cash'. Het bedrag dat werknemers krijgen wanneer ze hun bedrijfswagen inruilen is eenvoudigweg te laag.