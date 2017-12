287.613 Vlamingen kregen vorig jaar waterfactuur zonder dat ze 1 druppel water verbruikten

In 2015 betaalden nog 117.591 Vlamingen een vastrecht tussen 22 en 70 euro aan hun watermaatschappij zonder dat ze één druppel water verbruikten. Sinds 2016 geldt een basis vastrecht van 106 euro, dat verminderd wordt met 20 euro per gedomicilieerde. 'Dat bedrag betaal je, ongeacht of je water verbruikt of niet', zegt Beenders. 'Voor 2016 blijkt dat 287.613 Vlamingen een waterfactuur kregen van meer dan 106 euro zonder dat ze één druppel water verbruikten.'

Er zijn volgens Beenders ook aansluitingen waar geen enkel waterverbruik is. 'Het gaat onder andere over ouderen die verblijven in een rusthuis en hun eigen woning nog in het bezit houden, mensen die gedurende een bepaalde tijd in het buitenland zitten voor werk of studies, of mensen die moeten revalideren en lange tijd in het ziekenhuis verblijven. In 2015 ging het in totaal om 117.591 aansluitingen. Deze mensen kregen in 2015 een factuur voor vastrecht schommelend tussen 22 en 70,44 euro', aldus het SP.A-parlementslid.

In 2016 steeg het aantal Vlamingen dat een waterfactuur kreeg zonder één druppel water te verbruiken exponentieel tot 287.613. 'Hun factuur is nu voor elke Vlaming met nul-verbruik dezelfde aangezien het vastrecht voor iedereen 106 euro bedraagt. Het is niet correct dat een single 86 euro vastrecht betaalt, een gezin van 5 personen 0 euro en iemand die helemaal geen water verbruikt 106 euro. Waar zit het gezond verstand?', vraagt Beenders zich af.

'Als het vastrecht dient om bij te dragen aan de kosten van het waternet, dan moet iedereen dat op een correcte manier doen. De verschillen zijn vandaag oneerlijk en onlogisch', benadrukt Beenders. Hij vraagt dat Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) na de lopende evaluatie van de samenstelling van de waterfactuur het vastrecht zo hervormt dat elke Vlaming verhoudingsgewijs bijdraagt aan de kosten van het waternet.