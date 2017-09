Wereldwijde rechten op Jetrea opnieuw naar ThromboGenics

ThromboGenics ontwikkelde met Jetrea het eerste geneesmiddel voor de behandeling van VMA, een aandoening waarbij het glasvocht loskomt van het netvlies, wat tot verminderd zicht leidt. Nadat het in 2012 werd toegelaten door het Amerikaans voedselagentschap, kwam het middel, dat een alternatief bood voor de veel duurdere operatie, in 2013 zowel in de Verenigde Staten als in Europa op de markt.

De distributie en verkoop van Jetrea in de Verenigde Staten nam ThromboGenics zelf voor zijn rekening, maar voor de Europese markt en de rest van de wereld, had het hiervoor een samenwerking met Alcon, een divisie van de Zwitserse multinational Novartis en eveneens gespecialiseerd in geneesmiddelen voor oogaandoeningen.

Hieraan komt nu dus een einde. Novartis gaat Jetrea niet langer verdelen en betaalt ThromboGenics 53,7 miljoen euro vergoeding voor het beëindigen van de overeenkomst.

Dat Novartis nu afziet van de verkoop en distributie van het geneesmiddel, betekent niet dat de banden met het Leuvense bedrijf zijn doorgeknipt. In een persbericht laat Patrik De Haes, CEO van ThromboGenics immers weten dat Novartis aandeelhouder wordt van Thrombogenics. Concreet zal de farmareus zich voor 10 miljoen euro in het kapitaal inkopen. Als gevolg van de twee ontwikkelingen beschikt ThromboGenics nu over 120 miljoen euro cash.

Het nieuws werd door beleggers goed onthaald: op het middaguur was de waarde van het aandeel op de Brusselse beurs al met 14 procent gestegen.