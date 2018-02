Vlaanderen telt vier nieuwe Fabrieken van de Toekomst

"Die productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn", zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen, dat voor de vierde keer Factories of the Future Awards uitreikte in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria, Centexbel en Flanders' Food.

Voortaan dragen ook de metaalbewerker Borit (Geel), de aluminiumspecialist Reynaers Aluminium (Duffel), de vleesverwerker Dekeyzer-Ossaer (Koekelare) en de industriële bakkerij Lantmännen Unibake (Londerzeel) de titel.

Investeren en aanwerven

Om uit te groeien tot een Fabriek van de Toekomst moeten de deelnemende bedrijven zeven transformaties doorlopen. "Met het actieprogramma Made Different bereiden we nu al sinds 2012 de maakindustrie voor op de industrie 4.0", stelt Herman Derache, de algemeen directeur van het technologiecentrum voor de technologische industrie Sirris en hoofd van het expertisecentrum Innovatie bij Agoria.

Meer dan 300 Vlaamse maakbedrijven zijn ondertussen gestart met het transformatieprogramma. De beste leerlingen van de klas dingen mee naar de titel Fabriek van de Toekomst.

Volgens Derache moet een Fabriek van de Toekomst investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. "Onze vier nieuwe Fabrieken van de Toekomst hebben de voorbije vijf jaar meer dan 140 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuurvernieuwing, digitalisatie en automatisering. Bovendien steeg hun tewerkstelling met 25 procent. Dat is het bewijs dat robotisering en automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid hoeven te gaan, wel integendeel", stelt de topman van Sirris.

Jong groeibedrijf en gevestigde waarde

De vier nieuwe Fabrieken van de Toekomst geven een gevarieerd beeld van de maakindustrie in Vlaanderen. Borit uit Geel is actief in de waterstoftechnologie. Het jonge groeibedrijf, een spin-off van onderzoekscentrum OCAS en het Duitse borit Leichtbau-Technik, heeft technologie in huis waarmee het heel dunne metalen platen (75 micron) met een hoge precisie kan bewerken.

Die platen worden onder andere gebruikt in brandstofcellen. Bij Borit werken 33 mensen, goed voor een omzet van 5,6 miljoen euro. Het cleantechbedrijf werkt voor verschillende toeleveranciers van de grote autoproducenten.

Reynaers Aluminium is met zijn aluminium bouwprofielen dan weer een gevestigde waarde in de constructiewereld. Het familiebedrijf, dat sinds jaar en dag geleid wordt door CEO Martine Reynaers, investeerde vorig jaar onder andere in een trainings- en technologiecentrum in Duffel.

Reynaers nam eind 2017 ook het Zwitserse bedrijf Forster Profilsysteme over van de groep Arbonia, naar verluidt de grootste overname ooit voor de familiale groep. Reynaers, opgericht in 1965, telt zo'n 1900 medewerkers in meer dan 40 landen. In België werken bijna 500 mensen voor Reynaers. De omzet bedraagt 415 miljoen euro.

Voeding

Met twee laureaten van de vier is de voedingsindustrie dit jaar goed vertegenwoordigd. Het vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-Ossaer uit het West-Vlaamse Koekelare produceert dagelijks 200.000 vleesporties, die bestemd zijn voor de horeca, grootkeukens, cateraars en de industrie.

Het bedrijf, ontstaan in 1980, telt 120 medewerkers en boekt een omzet van 23 miljoen euro. "De Factory of the Future Award het voor vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-Ossaer is het bewijs dat de evolutie naar Industrie 4.0 ook binnen het bereik van de vele kmo's in de Vlaamse voedingsindustrie ligt", beklemtoont het juryrapport.

De vierde vaandeldrager van de maakindustrie dit jaar is Lantmännen Unibake uit het Vlaams-Brabantse Londerzeel. Lantmännen Unibake is de op een na grootste industriële bakkerij van Europa. Het bedrijf wordt vanuit Zweden geleid door de Vlaming Werner Devinck.

Na een brand die in 2015 de fabriek in Londerzeel de as legde, herrees het bedrijf in recordtempo. De internationale bakkerijgroep wil met een ambitieuze strategie een Europese 'Bread Valley' in Vlaanderen creëren. Lantmännen Unibake investeerde in ons land in een futureproof productiefaciliteit.