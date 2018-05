Vier zakenmensen wikken de erfenis van mei '68

Precies vijftig jaar geleden zetten studentenprotesten de wereld op zijn kop in Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Nederland en elders. De beroering beperkte zich niet tot één bevolkingsgroep. Studenten eisten meer inspraak, werknemers wilden betere arbeidsvoorwaarden, en vrouwen eisten gelijke rechten en de legalisering van abortus, met in de VS de al langer lopende zwarte burgerrechtenbeweging erbovenop.

...