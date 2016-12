Verzekeraar Ergo wil 200 banen schrappen na stopzetting levensverzekeringen

Ergo stelde het nieuw strategisch plan voor de activiteiten in België en Luxemburg vrijdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad voor aan de vakbonden.

Lage rentevoeten

"De moeilijke economische context van lage rentevoeten, die een impact heeft op de winstgevendheid van levensverzekeringsproducten, treft vooral Ergo in België en Luxemburg, door zijn primaire focus op levensverzekeringen en zijn kleinere schaalvoordeel in de markt. De winstgevendheid van Ergo kwam bijgevolg onder druk te staan", meldt Ergo in een persbericht. Het bedrijf verwijst ook naar de concurrentie met grotere spelers en toenemende reglementaire vereisten.

Daarom is er de intentie om de verkoop van levensverzekeringen stop te zetten, "aangezien deze activiteit verlieslatend is". Nieuwe contracten die de afgelopen jaren verkocht werden, zijn niet meer winstgevend in de huidige context. Het nieuwe strategisch plan focust "op de dienstverlening aan de bestaande klanten, voor wie Ergo de activiteiten wil stroomlijnen naar meer efficiëntie". Bestaande contracten blijven behouden.

200 banen bedreigd

De plannen zouden een impact kunnen hebben op "ongeveer 200 werknemers van Ergo en op de verkooporganisatie van Ergo in België en Luxemburg die Ergo van plan is om te sluiten". Eind 2014 werkten volgens de bedrijfswebsite 329 voltijdsen voor het bedrijf.

Het Duitse moederbedrijf, Ergo International, wil voorts 300 miljoen euro injecteren in het kapitaal van Ergo België. Eerder dit najaar kondigden andere spelers uit de financiële sector (ING, P&V, Axa) reeds herstructureringen aan. Ook Axa zet de verkoop van nieuwe individuele beleggingsverzekeringen stop. (Belga/NS)