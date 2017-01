Update maakt Smart Plugs van Engie nutteloos

Engie heeft zaterdagmiddag met een droog mailtje zijn Smart Plug gebruikers verwittigd dat een softwareupdate hun gateway onbruikbaar heeft gemaakt. Daardoor kunnen ze niet langer automatisch hun aangesloten apparaten laten aan- en uitzetten en hen evenmin via hun smartphone bedienen.

Het is uit het mailtje niet duidelijk welke gebruikers precies getroffen zijn, maar zeker wel de eigenaars van de Smart Energy Box die door Fifthplay is ontwikkeld en bijna vijf jaar geleden door het toenmalige Electrabel op de markt is gebracht (u herinnert zich misschien nog de reclamecampagne met de hond).

De betrokken softwareupdate moet al woensdag of donderdag zijn gebeurd, zoals gebruikers zullen ondervonden hebben.

Engie verontschuldigt zich voor het ongemak en belooft de gateways binnenkort gratis te vervangen. De plugs kunnen nog altijd met de hand aan en uit worden gezet, geeft de energieproducent hulpvaardig aan. De Smart Plugs werden in 2012 gelanceerd met een abonnement van 36 euro per jaar waar nogal wat opzeggingsvoorwaarden aan vast zaten. Benieuwd of er met de nieuwe gateway ook een nieuw contract komt.

Er was geen mogelijkheid om op de mail van Engie te reageren.