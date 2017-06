Volgens The New York Times was zijn positie onhoudbaar geworden omdat grote aandeelhouders het niet meer met hem zagen zitten.

Vorige week werd Kalanick al voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Onder zijn bewind raakte het bedrijf, waarvan hij zelf in 2009 een van de oprichters was, in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Kalanick blijft volgens The New York Times wel lid van de raad van bestuur.