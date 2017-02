Topman Samsung aangehouden

"Het is noodzakelijk gebleken om hem (Lee Jae-Yong, red.) te arresteren, in het licht van de nieuwe aanklacht en de nieuwe bewijzen", zo deelde een woordvoerder van de betrokken Zuid-Koreaanse rechtbank mee. Donderdag vroegen de onderzoekers de arrestatie van de zoon van de voorzitter van de groep, omdat hij steekpenningen van ruim 36 miljoen dollar heeft betaald aan een vriend van president Park, Choi Soon-sil. Lee zou de leiders van Samsung opgedragen hebben dubieuze organisaties te financieren die door de vertrouwelinge van presidente Park geleid werden. In ruil zou hij politieke en professionele gunsten ontvangen hebben.

Hartaanval

De onderzoekers vroegen een maand geleden al om de arrestatie van Lee, die de feitelijke baas is van Samsung nadat zijn vader in 2014 een hartaanval kreeg. De rechter wilde toen echter geen arrestatiebevel uitvaardigen, omdat die van mening was dat de bewijzen tegen hem niet sterk genoeg waren.

Nog eerder werd een verzoek om Lee te arresteren nog afgewezen. Het verzoek om topman Park Sang-jin van Samsung Electronics, tevens hoofd van de Koreaanse Hippische Sportfederatie, te arresteren, werd door de rechter verworpen.