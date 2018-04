Telenet-technici leggen het werk neer

Telenet brengt 300 werknemers uit zijn klanten- en netwerk-, installatie- en herstellingsdiensten onder in een joint venture met het Franse Solutions 30. Dat is de grootste Europese installateur van telecom- en 'smart home'-infrastructuur in bedrijven en woningen. In België is Solutions 30 vooral bekend van Janssens Field Services uit Antwerpen. Janssens Field Services brengt op zijn beurt ongeveer 350 van zijn 650 werknemers in bij de joint venture.

Hoewel er nog overleg gepland wordt met de bonden, reageren bezorgde Telenet-technici donderdag met een stakingsactie.

Sommigen hebben spontaan het werk neergelegd, bevestigen directie en vakbonden. "De mensen zijn ongerust. Ze vragen zich af of ze hun loon- en arbeidsvoorwaarden zullen kunnen behouden. De directie zegt van wel, maar daar zal nog over onderhandeld moeten worden", zegt Magali Verhaegen van de christelijke vakbond LBC.

Daarnaast vindt Verhaegen het vreemd dat Telenet maar 30 procent van het nieuwe bedrijf in handen krijgt, tegen 70 procent voor partner Solutions 30. "Die partner heeft bovendien geen goeie reputatie", luidt het. "Ik hoor dat het sociaal overleg er niet goed loopt en dat men een loopje neemt met de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat schept geen vertrouwen."

Telenet had de ongerustheid verwacht en zich erop voorbereid, zegt de woordvoerster. "Het is logisch dat die mensen erover willen praten met hun collega's. We gaan nu in overleg met de medewerkers en de sociale partners." De actie zou geen gevolgen hebben voor de werking.