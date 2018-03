Telenet neemt De Vijver Media volledig over

Dat maakte het telecombedrijf woensdag voorbeurs bekend in een persbericht.

De andere aandeelhouders Mediahuis en Waterman & Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) verkopen hun belang van respectievelijk 30 en 20 procent in De Vijver. Hiermee wordt Telenet de enige aandeelhouder van de commerciële zenders Vier, Vijf en Zes en van productiehuis Woestijnvis.

Financiële details worden niet meegedeeld. De mededingingsautoriteiten moeten wel nog hun goedkeuring geven.

Concurrentie

Het was al langer bekend dat Telenet aasde op een groter belang in De Vijver Media. Vorige maand bevestigde Telenet-topman John Porter dat hij 'constructieve gesprekken' voerde met de andere aandeelhouders.

'Door alleen eigenaar te worden van drie zenders en een productiehuis zal Telenet nog meer en sneller kunnen inspelen op vernieuwingen op gebied van kijkervaring of reclame', luidt het in het persbericht. 'Het kijkgedrag van de consument verandert en zenders moeten opboksen tegen mondiale contentaanbieders als Netflix of Amazon. Deze investeren massaal in nieuwe series en films en in technologieplatforms om deze beschikbaar te maken, en leggen de lat erg hoog. Daarnaast zien lineaire televisiezenders een verschuiving van tv-advertising naar online advertising waar wereldspelers als Google en Facebook de dienst uitmaken'.

Door de volledige controle over De Vijver te verwerven, krijgt Telenet deze hele keten in handen. Nu al lanceert het bedrijf prestigieuze reeksen zoals 'Chaussée d'amour' of 'De Dag' eerst op zijn eigen decoder in Play of Play More, alvorens ze op de reguliere kanalen los te laten. In de toekomst zouden zulke reeksen geïntegreerd kunnen worden in een digitaal luik met een bijhorende advertentiestrategie.

Telenet bevestigt woensdag met De Vijver Media te willen werken aan 'nieuwe manieren om meer programma's op meer verschillende manieren aan eindgebruikers aan te bieden en daarmee een belangrijke partner van adverteerders te blijven'. Het bedrijf beklemtoont ook dat de overname niet zal leiden tot een verandering in de overeenkomsten met andere televisiezenders.

Dubbel gevoel

Vandenhaute blijft aan als voorzitter van De Vijver Media. Hij beklemtoont dat de volledige overname van De Vijver Media door Telenet 'de beste garantie is voor een succesvolle toekomst. Telenet beschikt over de middelen en de knowhow om SBS en Woestijnvis in dit wijzigende landschap te gidsen. Lokale content is de bestaansreden van De Vijver Media, en laat net dat de reden zijn waarom Telenet drie jaar geleden in dit verhaal is gestapt. Dat Telenet zijn belang nu naar 100 procent optrekt, is een blijk van waardering en erkenning voor de prestaties van de afgelopen jaren.

'Voor mij persoonlijk is het een dubbel gevoel om als aandeelhouder de droom waar we begin 1997 mee gestart zijn, los te moeten laten. Het is een afscheid, maar geen vaarwel, want ik wil me ook in het nieuwe verhaal blijven inzetten.'

Joint venture

Gelijktijdig met de transactie met Telenet richten SBS Belgium (moederhuis van Vier, Vijf en Zes) en Mediahuis via een 50/50 joint venture een nationale reclameregie op die online video-oplossingen en een crossmediaal aanbod zal bieden. De reclameregie, waar ongeveer tien mensen aan de slag gaan, staat ook open voor een partnership met derden.

'De verkoop van ons belang in De Vijver Media moet gezien worden als een duidelijke keuze om de komende jaren te focussen op het verder versterken van onze Belgisch-Nederlandse uitgeversorganisatie, in combinatie met de digitale groei van onze media en diensten. Het versterkte partnership met SBS zal ons in staat stellen om onze positie binnen de snel evoluerende online videomarkt verder te verstevigen en adverteerders een impactvol crossmediaal aanbod te bieden', luidt het bij Mediahuis.