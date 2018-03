Studentenvereniging Capitant wil meer vrouwen in bestuur

Dat er een tekort aan vrouwen in topfuncties is, komt verrassend genoeg al tot uiting in het bestuur van een studentenorganisatie zoals Capitant Belgium. "Ik ben de enige vrouw in ons bestuur", zegt Alanah Pelkmans. "Ook in onze dochterclubs in de grote steden zijn vrouwen in de minderheid in het bestuur. In een ervan zit zelfs geen vrouw."

De vereniging, die studenten vertrouwd wil maken met de wereld van het financiële, wil de genderkloof in haar bestuur dichten en organiseert daarom het Ladies Network, een reeks evenementen waarop enkel vrouwelijke masterstudenten uitgenodigd zijn. Het initiatief ging van start op 7 maart, net voor de Internationale Vrouwendag. De deelnemers kunnen kennismaken met bedrijven in de financiële sector.

"Zo hopen we dat meer vrouwen warm lopen voor Capitant en op termijn doorstromen naar ons bestuur", zegt Wouter Thierie, bestuurslid van de studentenorganisatie. "Maar uiteraard is ons belangrijkste doel niet leden te rekruteren voor Capitant", verduidelijkt Pelkmans. "We willen vooral kansen bieden aan vrouwen die later in de financiële sector terechtkomen."

Razend enthousiast

"Bedrijven aan wie we het Ladies Network voorstelden, waren razend enthousiast", vertelt Thierie verder.

"Veel ondernemingen zijn op zoek naar manieren om de diversiteit op de werkvloer te vergroten. Door dat initiatief leren ze jong vrouwelijk talent kennen. Zowel de vrouwelijke studenten als de bedrijven hebben er dus iets aan. Het Ladies Network is een win-winsituatie." Pelkmans bevestigt dat: "Sommige bedrijven vroegen of deelnemers geïnteresseerd waren om bij hen aan de slag te gaan."

Op de kick-off eerder deze week konden kandidaten spreken met rekruteerders van ING, AXA en het adviesbureau Accenture. "Ondanks de beperkte doelgroep hebben twee tot drie keer zoveel vrouwen zich ingeschreven dan we hadden verwacht", zegt Thierie.

Women On Board

Capitant gaat ook samenzitten met Women On Board, een vzw die zich inzet voor meer vrouwen in raden van bestuur en het topmanagement. "We willen ambitieuze leden van het Ladies Network aan hen voorstellen, zodat ze hen kunnen begeleiden naar de bedrijfswereld", schetst Thierie.

Sonja Rottiers, de voorzitter van Women On Board, bevestigt dat en vult aan: "Jonge vrouwen zijn minder bezig met netwerken, terwijl dat net belangrijk is om een loopbaan uit te bouwen en later door te stromen naar de top. Daarom ondersteunen we een initiatief zoals het Ladies Network."

Capitant hoopt binnen de vijf jaar een groep van vijftig vrouwelijke studenten te hebben. "We zouden om de twee weken een evenement aanbieden", zegt Thierie. "Dat het eerste evenement zo'n succes is, is een goed teken. Daarmee zien we hopelijk zo snel mogelijk meer vrouwen in ons bestuur."