Start-up June Energy haalt 2,1 miljoen euro op: 'We willen uw energiefactuur tegelijk goedkoper en duurzamer maken'

De 5000 klanten van de energiebemiddelaar June Energy kregen een pakketje met onder meer kleine energiemeters, een montagekit en lader thuis geleverd. Voor elke elektriciteits- of gasmeter bij u thuis krijgt u een energiemeter. Die toestelletjes klikt u op uw meters. Ze monitoren constant het energieverbruik en sturen de informatie permanent door naar één verzamelpunt. Dat verzamelpunt is een ander toestel, dat in de woonkamer staat. Het is de tussenschakel tussen de energiemeters in uw kelder in en het onlineplatform van June Energy. Op uw smartphone of tablet kunt u via dat platform zelf altijd volgen hoeveel energie u aan het verbruiken bent.

