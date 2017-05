SAP eist 550 miljoen euro van AB InBev

SAP beweert dat Anheuser-Busch zijn systemen en gegevens "direct en indirect" gebruikte zonder gepaste licenties en dat het daardoor te weinig geld kreeg van de Amerikaanse marktleider. Het eist een herziening van de licentieovereenkomst en een schadevergoeding van - volgens de melding van AB InBev - "potentieel meer dan 600 miljoen dollar" (ongeveer 550 miljoen euro). De zaak is in arbitrage bij de Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association. SAP wou geen commentaar geven over de zaak.

