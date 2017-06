Santander koopt noodlijdend Banco Popular

Het eveneens Spaanse Santander koopt Banco Popular voor de symbolische prijs van 1 euro. Wel haalt Santander op de financiële markten voor circa 7 miljard euro aan extra kapitaal op.

Verkoop was noodzakelijk

De Europese Centrale Bank stelde dat Banco Popular door een slechte financiële positie dreigde om te vallen en benaderde de SRB. Die besloot samen met de Spaanse bankenwaakhond FROB dat een verkoop aan Santander in het belang was van alle rekeninghouders van Banco Popular.

Een verkoop van Banco Popular was ook noodzakelijk voor de stabiliteit van het financiële stelsel in Spanje en Portugal.

Banco Popular is in problemen geraakt door problematische vastgoedleningen die de kapitaalbuffer van de bank eroderen. Beleggers hadden alle vertrouwen in de bank verloren: het aandeel was 53 procent gezakt sinds begin vorige week.