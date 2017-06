Recordjaar voor Belgische heftruckbranche

Er klonken vooral positieve geluiden op de jaarvergadering van Sigma in Het Notelaarshof in Opwijk. In 2016 is de Belgische markt voor interne goederenbehandeling opnieuw sterk gegroeid. "Met 10.716 trucks was 2016 het beste jaar ooit", stelt Hugues Van Espen, de voorzitter van de sectie Goederenbehandeling van Sigma, de federatie van de invoerders en de algemene vertegenwoordigers die zijn gespecialiseerd in materieel voor burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling. "Sinds 2010 groeit de markt en 2016 was zelfs beter dan het topjaar 2007. We noteerden een groei van meer dan 10 procent in vergelijking met 2015. Sinds 2011 zijn we zelfs met me...