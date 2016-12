Proximus investeert 3 miljard in glasvezel, Telenet zal prijzen verhogen

De glasvezeluitrol van Proximus zal starten in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Namen en Roeselare. Het project loopt over tien jaar. Meer dan de helft van de bevolking en 85 procent van de Belgische bedrijven krijgen glasvezel. Het glasvezeloffensief zal de investeringen van Proximus in de komende drie jaar op 1 miljard euro per jaar brengen.

Om de mogelijke weerslag op de beurskoers te counteren, heeft de raad van bestuur meteen ook beslist om een stabiel dividend van 1,5 euro uit te keren over de periode 2017-2019, "onder voorbehoud dat Proximus zijn strategisch plan van drie jaar realiseert".

Van een tariefverhoging is in de aankondiging geen sprake, maar Proximus kondigde die al in november aan zijn abonnees aan via hun factuur. ze gaat in op 1 januari.

Tariefverhoging bij Telenet

Telenet is op zijn beurt bezig met een investering van 500 miljoen over vijf jaar in zijn netwerk. In een interview met Trends zegt chief technology officer Micha Berger dat dat een van de redenen is waarom Telenet ook het komende jaar zijn tarieven zal optrekken. "Voor mij is het erg moeilijk om financiering te krijgen voor dit soort projecten", zegt Berger.

"Als bedrijf maken we de keuze het grootste deel van onze investeringen en kosten zelf te dragen. Toch zijn we genoodzaakt onze prijzen licht te herzien en aan te passen. Deze prijsaanpassing zal in lijn liggen met de inflatie", verduidelijkt woordvoerder Stefan Coenjaerts van Telenet. Klanten kunnen begin 2017 meer informatie verwachten.

Met de massieve opwaardering van zijn netwerk, bekend als 'De Grote Netwerf', wil Telenet elke abonnee "meerdere gigabits per seconde" leveren, "Alle klanten zullen dezelfde hoge snelheden kunnen krijgen", zegt Berger. De investering zal rond zijn "aan het einde van 2018 en heel zeker in 2019". Dat zet hoge druk op Proximus. De aangekondigde "meerdere gigabits" (meerdere duizenden megabits) van Telenet steken fonkelend af tegen de amper 70 megabit per seconde die Proximus nu aan de meerderheid van zijn klanten levert.

"Het dataverkeer verdubbelt elke 18 tot 24 maanden", schildert Berger. Onder meer de snelle opkomst van '4K ultrahoge definitie'-televisie (UHD) speelt daarin mee. Vooral internetdiensten als Netflix en Amazon pakken ermee uit en de prijs van de UHD-tv-toestellen is spectaculair gedaald. Eén UHD-kanaal neemt echter 20 megabit per seconde, al kan compressie dat met enig kwaliteitsverlies terugdringen tot 5 megabit per seconde. Ook videocommunicatie wordt aldoor belangrijker. Berger: "Als WhatsApp videobellen invoert, zoals ze nu hebben gedaan, vergt dat onmiddellijk gigantische hoeveelheden extra bandbreedte. Wij hebben daar geen controle over. Mijn job is om opstoppingen op het netwerk te voorkomen."

De Grote Netwerf vervangt 150.000 versterkers en bijna 2 miljoen passieve componenten in het netwerk. Volgens Berger zijn daarvoor nu elke werkdag 33 ploegen van 7 man aan de slag. Doel is om overal 1 gigahertz bandbreedte te hebben, tegen 600 megahertz nu in de meeste streken. Onder meer de upstreamcapaciteit, van de gebruiker naar het internet, zal fors stijgen. Dat is tot nog toe het zwakste punt van Telenet. "De gebruiker zal 24 lanen downstream krijgen en 8 upstream. Nu heeft hij maar 8 lanen downstream", zegt Berger. Mettertijd vervangt Telenet ook zijn modems en settopboxen.

Daarbovenop vergroot Telenet ook nog eens het bereik en de capaciteit van zijn glasvezelnetwerk.