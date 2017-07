Proximus blijft tv-klanten winnen: 'Weinig Proximus-klanten vertrekken naar Scarlet'

Lagere kosten in de Benelux en meer tv-, internet- en mobiele abonnementen bij consumenten en bedrijven met minder dan tien werknemers. Daar zit het positieve nieuws bij Proximus. De omzet uit ondernemingen daalt. De winst uit internationale activiteiten daalt fors. De omzet in het consumentensegment steeg 1,7 procent tot 727 miljoen.

Het aantal tv-klanten bij Proximus blijft omhoog gaan, ondanks de concurrentie van nieuwkomer Orange Belgium. Deze keer kwamen er 17.000 klanten bij tot 1,533 miljoen. Dat was minder dan de winst van 27.000 uit het eerste kwartaal, maar bijna evenveel als de vooruitgang een jaar geleden, toen het tv-aanbod van Orange nog maar net uit de startblokken was. Die tv-klanten brachten gemiddeld ook weer meer dan 3 procent meer inkomsten binnen dan een jaar geleden, met nu 20,8 euro per maand.

Ook het aantal internetgebruikers ging weer met 15.000 vooruit tot 1,82 miljoen. Minder straf dan in het eerste kwartaal (+25.000), maar beter dan een jaar geleden (+13.000). Wel is er een duidelijke trend naar goedkopere aanbiedingen. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2015 ging de gemiddelde maandelijkse opbrengst per klant voor internet omlaag, tot 28,3 euro (-1,7%).

Volgens CEO Dominique Leroy is de vooruitgang in tv en internet te danken aan de Tuttimus- en Bizz All-in-formules. Die bundels van tv, internet, mobiel en vaste lijn overtuigden al 255.000 gebruikers, een winst met 22.000 in het kwartaal. Netto was dat met 8000 een beter resultaat dan in het vorige kwartaal, toen er 35.000 klanten voor viervoudige bundels bij kwamen, maar het aantal abonnees op beperktere formules afnam met 30.000. Gemiddeld gaven de viervoudige klanten van Proximus 116,5 euro per maand uit, 1,92 procent meer dan een jaar geleden.

Al 56,1 procent van de huishoudens en kleine bedrijven neemt nu zowel vaste als mobiele producten af bij Proximus, een stijging met 2,6 procent. Hoe meer bundels Proximus verkoopt, hoe lager het klantenverloop en dus ook de kosten voor klantenwerving zijn. Wie maar een product afneemt, verandert bijna 8 keer sneller van operator dan wie er vier afneemt, een verhouding van 2,5 procent tegen 19,3 procent. Gemiddeld daalde het verloop bij Proximus tot 11,7 procent.

Tegelijk legt Proximus een deel van zijn groei bij het lagekostenmerk Scarlet, waarover het nog altijd geen afzonderlijke cijfers publiceert. De operator geeft mee dat, behalve de drievoudige TRIO-bundel van Scarlet, "ook de standalone-internetaanbiedingen (Poco/Loco) goed in de smaak vielen".

De Easy Switch-regulering, die een verandering van operator gemakkelijker maakt, ging pas na het kwartaal in en had dus nog geen direct effect op de resultaten.

Mobiel blijft een slagveld, met een daling van de omzet uit diensten met 1,6 procent tot 247 miljoen, een gelijkaardige daling als een jaar geleden. De Roam-Like-At-Home-regeling, die al in juni inging, speelt hier mee. Proximus won 44.000 postpaidklanten, tot 2,63 miljoen, maar er verdwenen 59.000 prepaidklanten. Daarvan blijven er nog 998.000. Alles bij elkaar steeg de maandelijkse omzet per gebruiker wel 0,6 procent tot 22,6 euro, maar er waren dus minder gebruikers.

Het aantal vaste lijnen daalde opmerkelijk licht met 2000 tot nog 2,06 miljoen, maar per klant brachten ze alweer 2,3 procent minder op tot nog 20,4 euro per maand.

Bij de ondernemingen met meer dan tien werknemers daalde de omzet met 1,8 procent tot 342 miljoen door minder ICT-verkopen, afkalvende spraaklijnen en minder roaminginkomsten. Een jaar geleden was hier nog een stijging met 5,7 procent. Vooral de 6,8 procent lagere inkomsten per mobiele klant (tot nog 26,6 euro) vallen op.

Tegenover de gemengde inkomstencijfers staat een duidelijke daling van de kosten met nu 3,6 procent in de Benelux. Dat laat Proximus toe zijn courante bedrijfskasstroom te verhogen tot 430 miljoen (+1,1%) over een onderliggende omzet in de Benelux van 1,1 miljard (+0,3%).

BICS, de internationale activiteiten, boekte 12,9 procent minder omzet tot 312 miljoen door 10 procent minder spraaktrafiek, wisselkoersevoluties en minder gunstige bestemmingen. Dat verklaart hoofdzakelijk waarom de groepsomzet van Proximus daalt met 2,9 procent tot 1,4 miljard in het kwartaal. De courante bedrijfskasstroom bij BICS daalde 8,4 procent door hogere kosten. Geen paniek. De onderliggende marge van BICS steeg en BICS staat op het punt de overname van het Amerikaanse TeleSign af te ronden. Dat moet BICS lanceren in diensten met meer toegevoegde waarde.

De courante bedrijfskasstroom (ebitda) van de Proximus-groep steeg ondanks BICS met 0,4 procent tot 464 miljoen euro, een fractie lager dan wat analisten verwachtten. De vrije kasstroom was maar 39 miljoen tegen nog 122 miljoen een jaar geleden, onder meer door hogere voorafbetalingen van belastingen.

De investeringen lagen met 281 miljoen euro 66 miljoen euro hoger dan een jaar geleden door de aankoop van drie jaar uitzendrechten voor het Jupiler League voetbal. Proximus investeerde ook in glasvezel in Brussel (Anspach), Antwerpen en Gent, naast de lopende uitrol van fiber in bedrijvenparken.

CEO Dominique Leroy blijft bij haar vooruitzichten voor het lopende jaar. De omzet in de Benelux zou "vrijwel stabiel" blijven, met een lichte groei van de courante bedrijfskasstroom (ebitda) van de groep. De investeringen zullen op ongeveer 1 miljard uitkomen, zonder de Jupiler League-uitzendrechten.

Tijdens een conferentiegesprek ging het management van Proximus in op enkele vragen van analisten.

'Weinig Proximus-klanten vertrekken naar Scarlet'

"Scarlet werkt inderdaad goed", bevestigde CEO Dominique Leroy van Proximus. "Natuurlijk, als je een tripleplay-bundel van Scarlet verkoopt tegen 39 euro, terwijl een tripleplay-bundel bij Proximus ongeveer 65 euro kost, heb je op langere termijn een klein effect op je gemiddelde maandelijkse opbrengst per klant. Wat belangrijk is dat we niet méér overstap zien van Proximus naar Scarlet. Die is relatief laag en is altijd laag geweest. Met de nieuwe spelers op de markt zie je vandaag meer klanten die prijsgevoelig zijn. En dus hebben merken zonder franje meer succes. Scarlet zit in een goede positie om zijn stuk te pakken van dat groeiende segment. We zijn zeer tevreden met onze tweemerkenstrategie. Met het ene merk kunnen we de prijsgevoelige klanten aantrekken en met het andere de klanten die een volledige service en premium content willen".

'SFR is niet in orde met Easy Switch'

Dominique Leroy: "Easy Switch is nog maar pas begonnen. We zien vandaag geen belangrijke impact. Wat wel vervelend is, is dat SFR (de Brusselse kabeloperator die is overgenomen door Telenet, nvdr) niet in orde is met de regulering. Klanten die van SFR naar ons willen komen, verwachten dat wij die Easy Switch-procedure op ons nemen, maar dat kunnen we daardoor niet doen. Wij moeten ze terugsturen naar SFR en nu dus naar Telenet."

Leroy ziet nieuwe breedbandregulering langer aanslepen dan verwacht

Volgens Dominique Leroy zal de nieuwe breedbandregulering, die het BIPT en de regionale toezichthouders recent hebben voorgesteld, niet zonder problemen langs Europa geraken. Leroy ziet de ontwerpen, na de lopende consultatie, tegen het einde van het jaar wel doorgestuurd worden naar de Europese Commissie. Die heeft drie maanden de tijd om haar fiat te geven. "Het kan langer duren als ze de methodologie van het BIPT ter discussie stellen. Daarover kan ik jullie tussen haakjes vertellen dat wij heel verbaasd zijn over de manier waarop het BIPT de markt definieert. Het ziet de kabelmarkt als één markt en de koper- en glasvezelmarkt als een andere markt. Voor zover we weten is België het enige land dat zo'n onderscheid maakt. In landen als Spanje, Portugal en waarschijnlijk Nederland bekijken de regulatoren breedband als één markt met verschillende technologieën. Het is natuurlijk gemakkelijk om iedereen dominant te noemen als je je marktbeschrijving zodanig toesnijdt op het element dat je helpt om te reguleren. Wij gaan aan het BIPT en aan Europa voorleggen dat de trend in de Europese Commissie is meer deregulering en meer investeringen te bevorderen. De huidige marktanalyse gaat niet erg in die richting."

Wat met VOO?

Dominique Leroy: "De voornaamste aandeelhouders in VOO zijn de provincie Luik en de stad Luik en voor zover ik weet is er geen verandering bij de bestuurders van die aandeelhouders. Tot dusver heb ik niets gehoord van bewegingen in de aandeelhouders van VOO. In de komende maanden zullen we meer informatie daarover krijgen wanneer de nieuwe Waalse regering haar draai zal hebben gevonden."

'We moeten prijscompensatie hebben'

Volgende week gaat de 'More for More'-prijsverhoging in voor mobiele en convergente Proximus-gebruikers, die tegelijk ook meer data mogen verbruiken. Die prijsverhoging is op 30 juni aangekondigd.

Dominique Leroy: "Of we meer verloop zien na de 'More for More'-aankondiging? Ja. Dat is een normaal patroon. Wanneer je een prijsverhoging aankondigt zijn sommige prijsgevoelige klanten geneigd te vertrekken. We zien dan meer uitstroom in de eerste week. Vandaag is dat al genormaliseerd. We willen onze klanten de kans geven om meer data te gebruiken in binnen- en buitenland. Maar we moeten ook realistisch zijn. Op lange termijn moeten we de investeringen die we doen te gelde kunnen maken. We moeten daarvoor wat prijscompensatie hebben. Dat hebben we gedaan. We zullen zien hoe de markt reageert. En er is nog altijd het alternatief van Scarlet voor wie niet meewil met het kwaliteitsmerk."

'Meer concurrentie bij de zakelijke divisie'

Proximus verloor 1,8 procent omzet in zijn activiteiten voor grotere ondernemingen. Bart Van Den Meersche, chief enterprise market officer: "Het klopt dat we meer concurrentie zien in de ondernemingsmarkt. We zijn daar behoorlijk sterk en het is geen geheim dat onze concurrenten ons daar willen aanpakken. In communicatie gaat het vooral om Telenet en VOO en in mobiel ook Orange. En nu zie je ook een impact van 'over the top'-spelers bij ondernemingen (denk aan Skype for Business, nvdr). Verliezen we marktaandeel? Neen. In mobiel winnen we nog zelfs marktaandeel. Daarbuiten houden we zoveel mogelijk stand. In ICT-projecten is de concurrentie veel meer verspreid. In beveiliging, de cloud of unified communication hebben we telkens andere concurrenten."