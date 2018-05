Podcast: Van wegwerpartikelen naar deeleconomie

De Economiekes nemen u dit keer mee op een tocht door onze wegwerpmaatschappij, langs technologiebedrijven, om tenslotte te eindigen bij de belastingen op de deeleconomie. Om te weten hoe we die uiteenlopende zaken met mekaar in verband brengen, moet u vooral luisteren. Blijft u na het luisteren nog op uw honger zitten, dan kan u hieronder onze lees- en kijktips vinden die nog meer verdieping brengen.

Er zijn namelijk bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden, zoals Philips Lighting dat tegenwoordig abonnementen op licht verkoopt aan bedrijven in plaats van lampen. Volgens schattingen van ING is de Europese "abonnementeneconomie" vandaag al goed voor 350 miljard euro, ofwel 5 procent van de consumptie van de Europeanen.

Niet alleen voor technologiebedrijven, zoals de verkoper van muziekabonnementen Spotify of Netflix dat aan de lopende band de binge watchers van series bediend, wordt een abonnement vaak naar voren geschoven als de heilige graal. Abonnementen zorgen voor regelmatige en weerkerende inkomsten, maar daar staat tegenover dat het aantrekken van nieuwe abonnees en zelfs het behouden van bestaande abonnees een kostelijke affaire kan zijn.

Als het gaat om abonnementen op tastbare zaken zoals huishoudelijke apparaten kan het ook een oplossing zijn voor onze wegwerpcultuur. Lees hier de verhalen die we schreven over geplande veroudering en over wat u daar als consument tegen kan beginnen.

Het is nog maar de tweede keer dat we onze stem letterlijk laten horen, maar wees gerust we zijn van plan u vanaf nu regelmatig te voorzien van podcasts over financieel-economische onderwerpen.