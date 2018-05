Persgroep-topman wil wetgeving om internetbedrijven te reguleren

'Dat de eigenaars van de mediaplatformen de dans ontspringen, is het grootste onrecht dat bestaat', aldus Van Thillo.

De Persgroep is de uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen en heeft ook het volledige belang gekocht in Medialaan, de groep boven onder meer televisiezenders VTM en Q2. In het debat over desinformatie of 'fake news' wees Van Thillo al snel naar de verantwoordelijkheid van de grote internetbedrijven. 'Zolang niemand de verantwoordelijkheid krijgt voor wat er gebeurt op de grote mediaplatformen, hebben wij als democratie een gigantisch probleem', stelde hij.

Van Thillo verwees naar het schandaal rond Cambridge Analytica, waarbij duizenden verschillende boodschappen naar miljoenen mensen tegelijk werden verstuurd. 'Je wil niet weten wat voor advertenties er zijn gemaakt', zei hij. De topman gelooft niet dat geen enkele Belgische politicus er zich mee zou inlaten, mocht de kans zich voordoen. 'Het staat vast dat het gevaar gigantisch is.'

Van Thillo wil dat de internetbedrijven beschouwd worden als uitgevers, en dat voor hen dezelfde wetten gelden als voor uitgevers. 'Als ik in Het Laatste Nieuws zet hoe je een bom moet maken om de boel helemaal plat te smijten, beland ik in de gevangenis', stelde hij. 'Het enige wat ik vraag is dat er geen illegale dingen mogen gebeuren op de platformen.'

Namens de internetplatformen nam Siada El Ramly deel aan het debat. Zij werkt voor een koepelorganisatie met onder meer Facebook, Google en Twitter als leden. Volgens haar zijn de internetbedrijven wel verantwoordelijk voor wat gepubliceerd wordt. 'We moeten ons aan de wetten houden in alle EU-lidstaten', zei ze. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo bevestigde dat: 'De platformen hebben strafrechtelijke verantwoordelijkheid.'

El Ramly legde andere accenten dan Van Thillo. 'De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen: traditionele media, wij als platformen, maar ook de gewone gebruikers', stelde ze. 'Op Europees niveau spreken we steeds vaker over de 'arme consument die niets weet'. Daar kunnen we iets aan doen, via mediageletterdheid.' De overheid kan daarvoor iedereen rond de tafel brengen, vindt El Ramly.

Van Thillo ziet voor de traditionele media een opportuniteit in de opkomst van 'fake news.' 'De bereidheid om te betalen voor nieuws neemt elke maand toe. Intussen hebben wij meer dan 300.000 digitale abonnees. Die zitten wel nog vooral in de hoger opgeleide segmenten', zei hij. 'Wij zijn nog nooit zo gezond geweest. Het gaat hier gewoon over een faire manier van concurreren. Ik ben zeer optimistisch over de toekomst van de journalistiek.'