PepsiCo neemt SodaStream over

Aandeelhouders van SodaStream kunnen rekenen op 144 dollar cash per aandeel. Dat is 11 procent meer dan de prijs vrijdag bij sluiting van de beurs. De overname wordt gesteund door de raden van bestuur van beide ondernemingen, maar de aandeelhouders van SodaStream moeten de deal nog goedkeuren, net als mededingingsautoriteiten.

PepsiCo verwacht de overname tegen begin 2019 te kunnen afronden. Het zal de grootste deal zijn in acht jaar voor het concern dat ook merken herbergt als Doritos, Lay's, Lipton en Quaker Oats. De overname is hoogstwaarschijnlijk het laatste grote wapenfeit van CEO Indra Nooyi. Zij maakte eerder deze maand bekend dat ze het na twaalf jaar aan de top van PepsiCo voor bekeken houdt. Ze wordt begin oktober opgevolgd door Ramon Laguarta, een oudgediende van PepsiCo.

SodaStream maakt onder meer een frisdrankautomaat voor thuis. Zo'n keukenapparaat voegt koolzuur toe aan water vanuit een onder druk staande cilinder. Ook verkoopt het bruiswatermerk siropen en smaakstoffen. De onderneming is de afgelopen jaren hard gegroeid in Europa en Azië, maar heeft flinke concurrentie in de Verenigde Staten. Topman Daniel Birnbaum blijft aan het roer staan van het bedrijf.

De drankensector is de afgelopen tijd flink opgeschud. Onlangs nam Pepsi-rivaal Coca-Cola een minderheidsbelang in sportdrankjesmaker BodyArmor om zo zijn activiteiten buiten suikerhoudende frisdrank te versterken. Basketbal-ster Kobe Bryant is een van de vroege investeerders in het merk. In januari nam de Luxemburgse investeerder JAB voor bijna 19 miljard dollar Dr Pepper Snapple over. Dat werd samengevoegd met de eerder al door JAB aangekochte koffiemaker Keurig Green Mountain.