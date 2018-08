Patrick Pourbaix (directeur MSC Cruises): 'Een cruiseschip voor tienduizenden passagiers, waarom niet?'

In de wereld van de mega-cruiseschepen is het Italiaanse familiebedrijf MSC als een komeet naar de top geschoten. Oudgediende Patrick Pourbaix, de topman voor België en Frankrijk voor MSC Cruises, schetst de sector waarin big steeds meer beautiful is.