Onenigheid bij NMBS remt groei deelfietsen

Ondanks een enorme groei in klanten en ritten maakte Blue-mobility, het bedrijf achter Blue-bike, vorig jaar 11.000 euro verlies door een zwaar softwareprobleem. Dat meldt De Tijd donderdag. De NMBS, die 52 procent van het bedrijf in handen heeft, moest geld lenen en twee crisismanagers uitsturen.

Het bedrijf wil elk jaar vijftien nieuwe huurstations openen, ook aan haltes van medeaandeelhouder De Lijn, en zijn klantenbestand tegen 2020 verdriedubbelen. Daarom stelde Blue-mobility vorig jaar een kapitaalverhoging van 500.000 euro voor, waarvan 187.000 voor de NMBS. Zo zouden de NMBS en De Lijn evenwaardige aandeelhouders worden.

Terwijl Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zich een voorstander van die piste toonde, bleef de NMBS haar beslissing uitstellen. Voormalig CEO JO Cornu vond stiptere treinen belangrijker. Bovendien stoot het 'Vlaamse' Blue-bike, dat amper stations in Wallonië en Brussel telt, op weinig enthousiasme aan Franstalige kant.

In het Vlaams Parlement liet Weyts onlangs weten dat nieuwe organisaties in Blue-bike willen stappen. Tegelijk zei hij dat de NMBS nu toch meerderheidsaandeelhouder wil blijven. Blue-bike diende intussen een minder ambitieus businessplan in.

De discussie over de toekomst van de blauwe fietsen hervat in september.