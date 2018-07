Olieproducenten investeren meer in kortetermijnprojecten: 'Een kwestie van leven of dood'

Vorige maand vroeg een gefrustreerde belegger of Royal Dutch Shell "met de hand op het hart" wilde verklaren dat het bezorgder was over "de duurzaamheid van het bedrijf dan over de duurzaamheid van de aarde". CEO Ben van Beurden gaf toe dat de klimaatverandering de komende jaren "de doorslaggevende uitdaging" wordt waar de olie-industrie voor staat.

...