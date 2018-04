Nethys: 'VOO staat niet te koop'

'De raad van bestuur van Nethys heeft kennisgenomen van verschillende blijken van belangstelling door Orange en Telenet met betrekking tot de activa van de telecomoperator VOO', luidt het. 'Naar aanleiding daarvan heeft de raad van bestuur opnieuw unaniem te kennen geven dat VOO niet te koop staat.'

In een brief aan Nethys liet Orange vorige week weten dat het interesse heeft 'in een industrieel partnerschap' met VOO. 'Een dergelijke samenwerking zou kunnen leiden tot de oprichting van een convergente nationale telecomoperator met sterke wortels in Wallonië en Brussel', stelde het bedrijf onder meer.

Daarnaast zoekt ook concurrent Telenet toenadering. In februari werd een samenwerking voor het mobiel netwerk tussen Telenet en VOO nog verlengd tot eind 2023. Telenet profileert zich sinds de overname bovendien steeds meer als een nationale speler. Het nam inmiddels ook SFR over, dat vaste telecomdiensten aanbiedt in Brussel en enkele gemeenten in Henegouwen.