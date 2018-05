Nestlé gaat wereldwijd producten van Starbucks verkopen

Nestlé zal dus producten kunnen gaan verkopen met het Starbucks-logo op, zoals capsules voor de Nespresso- en Nescafé-koffiemachines. Het akkoord omvat de verpakte producten van de merken Starbucks, Seattle's Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA en Torrefazione Italia. De activiteiten die in de deal zitten, vertegenwoordigen een omzet van ongeveer 2 miljard dollar. Behoren niet tot de deal: de zogeheten ready-to-drinkproducten en de verkopen in de Starbucks-koffieshops.

'Dankzij deze wereldwijde koffie-alliantie zullen we de Starbucks-ervaring tot in de huizen van miljoenen mensen over de hele wereld kunnen brengen, via het bereik en de reputatie van Nestlé', stelt Starbucks-topman Kevin Johnson in een persbericht. De bedrijven zeggen ook samen te gaan werken aan innovaties en nieuwe koffieconcepten. Ongeveer 500 werknemers van Starbucks stappen over naar Nestlé. De operaties blijven gevestigd in Seattle, aan de Amerikaanse westkust.

Nestlé verwacht dat de verkopen van de Starbucks-producten vanaf 2019 positief zullen bijdragen aan de winst van het concern. 'Deze transactie betekent een belangrijke stap voor onze koffie-afdeling, een van de snelstgroeiende activiteiten van het bedrijf", aldus Nestlé-topman Mark Schneider. 'Met Starbucks, Nescafé en Nespresso brengen we drie iconische merken in de wereld van de koffie samen.'

De operatie zou tegen het einde van het jaar rond moeten zijn.