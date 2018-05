Meeste Mestdagh-winkels gesloten

Een meerderheid van de eigen winkels van de supermarktgroep Mestdagh zullen dinsdag gesloten blijven, melden de vakbonden. Dinsdagochtend voor openingstijd liet het personeel van 23 van de 52 winkels in eigen beheer al weten dat ze het werk neerleggen. Er staan ook stakingsposten aan het distributiecentrum in Gosselies (Charleroi).

De christelijke vakbond verwacht dat de acties dinsdag nog zullen uitbreiden. De groep Mestdagh is enkel in Brussel en in het zuiden van het land actief. In het Brusselse blijven dinsdag alle winkels gesloten.

De vakbondsacties zijn een gevolg van de aangekondigde herstructurering waardoor banen zullen sneuvelen. De directie wil 450 banen (of zowat één baan op de vijf, red.) schrappen, zonder evenwel winkels te sluiten. Van de werknemers verwacht de redactie dat ze polyvalenter worden. Het is bovendien de bedoeling dat de winkels zondag open blijven. De procedure-Renault zal worden opgestart om de ontslagronde in goede banen te leiden.

Een eerste ontmoeting met de vakbonden is gepland op 17 mei, liet operationeel directeur Guillaume Beuscart tijdens een interview met televisiezender RTL weten.

Volgens Beuscart wil de directie zoveel mogelijk gedwongen ontslagen vermijden door een beroep te doen op brugpensioen (SWT) of vrijwillig vertrek.

"Ik begrijp de woede en ongerustheid bij het personeel. Maar het was hoogdringend dat we iets deden en we nemen onze verantwoordelijkheid.", luidt het.

De omzet van de groep Mestdagh daalt al zes jaar op rij en die trend versnelde vorig jaar nog. Volgens de directeur zijn ook de eerste cijfers voor 2018 'alarmerend'.