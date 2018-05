Meer klanten voor ING

Het financiële concern ING kreeg er wereldwijd ruim 400.000 klanten bij, waardoor het totale klantenbestand aandikte tot 37,8 miljoen. Topman Hamers benadrukt dat ook de relaties met bestaande klanten werden versterkt. De nettowinst steeg met 7,2 procent tot

1,2 miljard euro.

ING kwam eerder dit jaar in opspraak door een voorstel voor een forse loonsverhoging voor zijn topman. De bank wilde de verloning van Hamers dit jaar met 50 procent verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. Nadat daar publieke en politieke verontwaardiging over was ontstaan, werd het voorstel ingetrokken.

Over België zegt CEO Hamers nog tevreden te zijn over de integratie van Record Bank in ING België. Hij verwacht de voltooiing nog in de eerste helft van dit jaar.

Het verdwijnen van het merk Record Bank kondigde ING samen met een grote herstructurering in België in het najaar van 2016 aan. De bank blijft op weg om de beoogde 900 miljoen euro besparing te realiseren.

Vorige week raakte nog bekend dat een laatste poging van kantoorhouders van Record Bank om via de rechtbank de integratie in de moederbank te blokkeren, mislukt was. In België (inclusief Luxemburg) daalde de winst voor belastingen van de retailbank op een jaar tijd van 73 naar 21 miljoen euro.

Het bedrijf verwijst hiervoor naar de lage rente die op de marges drukt. De leningen namen met 2 miljard toe tot 83,4 miljard euro.