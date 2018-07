Luchthaven Charleroi blijft alweer overeind met subsidies

Zonder de bijzonder gulle post 'subsidies en tegemoetkomingen van de overheid' is de luchthaven van Charleroi niet leefbaar. In 2017 sprokkelde Brussels South Charleroi Airport 35,5 miljoen euro op die manier. Dat is een derde van de totale bedrijfsinkomsten, want de omzet kwam uit op 70 miljoen euro. Dat is een mooie klim met 7 procent. Het aantal passagiers steeg met 5 procent naar 7,7 miljoen.

