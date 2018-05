Lidl: akkoord tussen directie en vakbonden

De directie en de vakbonden bij Lidl bereikten dinsdagavond iets voor 19 uur een akkoord, nadat ze vanmiddag hadden samengezeten op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Tot het afsluiten van een nieuwe cao zal per filiaal 42 uur extra per week ingezet worden, zo melden zowel de liberale vakbond ACLVB als de directie zelf in een mededeling.

Er zal nu worden geprobeerd om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao te komen.

Het akkoord betekent dat de stakingsacties van de baan zijn en alle winkels morgen weer open gaan en alle distributiecentra gedeblokkeerd worden.