Koerierscollectief bij Deliveroo wil elke zaterdagavond werk neerleggen

Dat is woensdag vernomen bij Martin Willems, vakbondsafgevaardigde bij de Franstalige christelijke bediendebond CNE. Het collectief is een autonome organisatie van ongeveer 200 koeriers en krijgt de steun van de christelijke vakbond.

Deliveroo wil dat de koeriers tegen het einde van januari het statuut van zelfstandige aannemen. Daarom zette de koerierdienst de samenwerking met de coöperatie Smart stop eind oktober. Via die coöperatie waren de koeriers in loondienst en hadden ze een betere sociale bescherming en een verzekering. Vanaf 31 januari 2018 zijn alle koeriers gedwongen als zelfstandige te werken, waardoor ze een loon per levering zullen krijgen, in plaats van een uurloon. Het collectief wil echter dat de koeriers via de coöperatie blijven werken.

Dinsdag is een nieuwe eisenbrief naar de directie van Deliveroo gestuurd. Blijft die zonder antwoord, zal actie worden gevoerd vanaf zaterdag 18 uur in Elsene en in het centrum van Brussel, aldus Martin Willems.

De directie wees dan weer op juridische redenen om de samenwerking met Smart stop te zetten. Nog volgens de directie vertegenwoordigt het collectief niet alle 2.000 Deliveroo-koeriers in het land. 'De manifestanten die de andere koeriers de vrijheid willen ontnemen om te werken wanneer en waar ze dat willen, vertegenwoordigen niet de belangen van de meerderheid van de Deliveroo-koeriers', aldus de onderneming woensdagavond.

De maaltijdenkoerierdienst is actief in acht steden in België: Brussel, Luik, Waterloo, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge.