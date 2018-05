Koen Van Gerven (CEO bpost): 'We zijn niet in paniek'

Omdat bpost een goede leerling in de Europese postwereld was, waren zijn aandeelhouders gewend geraakt aan een fikse rentabiliteit en een zwakkere terugloop van het briefverkeer dan bij sommige buren. Het bedrijf stelde de politiek gerust door het personeelsbestand met zachte hand in te krimpen via natuurlijke afvloeiingen. Maar sinds eind 2017 krijgt het te maken met een versnelde afname van het briefverkeer en met problemen bij de overname van Radial (zie kader). Die moeilijkheden doen vrezen dat er drastischere maatregelen worden genomen en dat spanningen ontstaan tussen het bedrijf en de hoofdaandeelhouder, de federale overheid.

