Kapitaaltekort Monte dei Paschi opgelopen tot 8,8 miljard euro

Het kapitaaltekort bij de oudste bank ter wereld bedraagt volgens de laatste berekeningen van de Europese Centrale Bank liefst 8,8 miljard euro, zo deelde de bank maandagavond laat nog mee.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een kapitaalvereiste van 5 miljard euro. Voor dat bedrag vond de bank al geen private financiers meer, waardoor de Italiaanse regering te hulp moest snellen met een reddingsplan.

Het Italiaanse parlement zette vorige week al het licht op groen voor een steunfonds van 20 miljard euro voor noodlijdende banken.

Ignazio Angeloni, lid van de raad van bestuur van de ECB, liet door de Italiaanse krant La Stampa optekenen dat de centrale bank 'alles zal blijven doen om ervoor te zorgen dat de bank een duurzaam businessmodel vindt'.

Op de vraag of de 20 miljard euro die de overheid veil heeft voor de Italiaanse banken voldoende zal zijn, antwoordde Angeloni dat de omvang van de interventie gebaseerd is op de veronderstelling dat in bepaalde gevallen een kapitaalverhoging via de markt kan worden verwezenlijkt. "De aanhoudende problemen binnen het Italiaanse banksysteem zijn niet van toepassing op alle banken, maar op een beperkt aantal van hen", aldus Angeloni in de krant.

(Bloomberg/BO)