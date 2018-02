Johan Thijs (CEO KBC Groep): 'Cybersecurity kost ons elk jaar meer'

U staat al zes jaar aan het roer van KBC. Jaar na jaar overtreft de bank-verzekeraar de verwachtingen van analisten. In welke mate zijn die goede resultaten uw verdienste?

Johan Thijs: "De resultaten zijn te danken aan de goede samenwerking van veel mensen bij KBC. Ik ben maar een radertje in de machine. Als mensen mijn strategie niet invullen, dan zal ze ook niet werken."

KBC zet volop in op digitale verkoop en dienstverlening. Is de keerzijde van de medaille niet dat er extra cybersecuritykosten ontstaan?

Thijs: "Cybersecurity kost ons elk jaar meer. Het wordt almaar duurder om hetzelfde niveau van bescherming te behouden. Daar komt nog bij dat we het elk jaar beter willen doen. Het beveiligingsniveau van vandaag valt haast niet te vergelijken met het niveau van vorig jaar. We hebben daarin niet te kiezen. We moeten mee zijn in het digitale tijdperk."

Wordt KBC steeds meer een techbedrijf, zoals Google en Facebook?

Thijs: "Er is een fundamenteel verschil tussen KBC en bedrijven zoals Google en Facebook. Wij bieden in de eerste plaats financiële diensten aan onze klanten. Maar de techfactor wordt wel belangrijker. Drie jaar geleden zaten maar twee mensen op het technologisch departement van KBC, nu zijn dat er 85. Ik had altijd al een buikgevoel dat digitalisering de toekomst ging worden, maar dat het zo snel ging gaan kon ik absoluut niet voorspellen."

De marktrente steeg de afgelopen weken lichtjes. Er wordt gespeculeerd dat banken de woonkredieten duurder zullen maken. Verhoogt KBC binnenkort de prijs?

Thijs: "Woonkredieten zijn altijd in functie van de langetermijnrente. Stijgt de ene, dan zal de andere logischerwijs volgen. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Vergeet niet dat er in België vlijmscherpe concurrentie voor woonkredieten bestaat, waardoor we niet zomaar de prijzen kunnen optrekken."

Stel dat de woonkredieten toch duurder worden, wordt het dan niet moeilijker voor jonge gezinnen om een woning te kopen?

Thijs: "Er zijn twee factoren die bepalen hoe moeilijk het voor een jong gezin is om een woning te kopen. Enerzijds de kostprijs van de woningen. Die is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dat komt omdat de werkloosheid daalt, maar ook omdat de vastgoedmarkt voor velen een alternatieve beleggingsmogelijkheid vormt. Anderzijds is er inderdaad de rente. Maar die staat op een historisch laag punt. Duurdere woonkredieten zullen altijd maar een beperkte impact hebben. Het probleem is dus eerder te wijten aan de prijzen op de woningmarkt."