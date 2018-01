Johan Cardoen (VIB): 'Wij hebben slechts een kleine procent in het aandelenkapitaal van Ablynx'

20 jaar geleden richtte de strategische onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid z'n eerste spin off op, met Devgen, en later volgenden er nog meer.

Intussen zijn heel wat van die ondernemingen in handen van buitenlandse bedrijven. Mogelijk gebeurt dat binnenkort ook met het beursgenoteerde bio-farmabedrijf Ablynx.

Het Deense Novo Nordisk lanceerde deze maand een bod van 2,6 miljard. Het werd te laag werd bevonden, maar het is denkbaar dat Novo Nordisk zijn bod nog zal verhogen.

"Het VIB heeft slechts een kleine procent van het aandelenkapitaal in handen, omdat we voordien al een reeks aandelen verkochten," vertelt Johan Cardoen.

Bij een waardering van 2,6 miljard zou het VIB dus een kleine 26 miljoen binnenhalen. Dat is niet zo veel, aangezien het VIB aan de wieg stond van de uitvinding en Ablynx dankzij het VIB als een apart bedrijf werd gelanceerd. Vooral buitenlandse investeerders zouden profiteren van deze overnamedeal.

"Maar de maatschappelijke meerwaarde is groot," zegt Ajit Shetty. "De kans is heel groot dat Ablynx hier verankerd blijft in Zwijnaarde."

Hoewel Johan Cardoen toegeeft dat er geen enkele garantie is op die verankering van kennis. "Maar we weten wel uit voorgaande ervaringen dat als buitenlandse partijen deze jonge bedrijven overnemen, zij blijven investeren in de Vlaamse economie."