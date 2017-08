Het startschot voor de uitverkoop van overheidsactiva is gegeven

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) lanceert de discussie over de privatisering van de NMBS. In mei deed de federale regering al een deel van haar participatie in BNP Paribas van de hand. Deze zomer besloot ze om ook de helft van Belfius via een beursgang in de etalage te zetten. En afgelopen week volgde bovendien het besluit om een tweede schijf aandelen van BNP Paribas van de hand te doen.