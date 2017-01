'Helft van de banen bedreigd bij Bombardier Brugge'

Ongeveer de helft van de bijna 500 werknemers bij Bombardier Brugge moet vrezen voor zijn job. Dat heeft het vakbondsfront dinsdag gezegd na een intentieverklaring van de Europese CEO van Bombardier Transportation, Philippe Crauste. De fabriek in Brugge zou voortaan aangestuurd worden vanuit Frankrijk en de las- en schilderactiviteiten zouden worden stopgezet.

Bombardier Brugge leeft al sinds oktober 2016 in spanning. Toen werd bekendgemaakt dat in Europa 7.500 jobs zouden sneuvelen. Het was nog niet bekend of er ook een impact zou zijn voor de vestiging in Brugge, die al in een eerste herstructureringsgolf was opgenomen.

Op vraag van de vakbonden kwam CEO Philippe Crauste dinsdag een en ander toelichten in Brugge. Daarbij kwamen drie strategieën naar voren. Om te beginnen wordt de vestiging in Brugge aangestuurd vanuit het Franse Crespin, verdwijnen kaderleden en diensten uit Brugge, en worden las- en schilderactiviteiten opgegeven. Een gevolg van de geplande strategie brengt mee dat de site enkel nog instaat voor assemblage, testen en uitlevering. Bovendien verdwijnt mogelijk de helft van de oppervlakte. Wat de impact op het personeelsbestand kan zijn, blijft nog onduidelijk, maar naar verluidt staan ongeveer de helft van de banen op de tocht.

Op 3 maart is een ondernemingsraad gepland voor Brugge, na een Europese ondernemingsraad de dagen ervoor, en worden de finale intenties kenbaar gemaakt. Ook het exacte aantal jobs dat op de tocht zou komen te staan, zou dan gekend zijn.

In afwachting plannen de vakbonden actie. Woensdag trekken ze na een personeelsvergadering naar het stadhuis van Brugge voor een onderhoud met de lokale politici. Ze doen ook een oproep naar Vlaanderen voor de bestelling van De Lijn.

Bombardier hoopt een order van 167 trams aan te trekken. Dat order leek naar het Spaanse CAF te gaan, tot de Raad van State daarover een negatieve uitspraak deed. De vakbonden hopen de intenties van Bombardier Transportation bij te sturen en pleiten voor een maximaal behoud van jobs.

Dinsdag en woensdag wordt er al zeker niet meer gewerkt. "Dat is een logische en emotionele reactie", aldus Steven Bogaert van ACV Metea. "In 2015 kregen we de nodige garanties, nu komt men daarop terug. Er werd ons beloofd dat niet geraakt zou worden aan het aantal arbeiders tot minstens 2020, maar nu zouden er toch productieafdelingen verdwijnen."

Bombardier heeft nog een aantal orders lopen, maar op de M7-bestelling, het order van de NMBS voor de bouw van 445 rijtuigen, na, lopen de meeste af eind 2017 en 2018. "Het is dus cruciaal dat we het order van De Lijn binnenhalen. Vandaar onze oproep aan Vlaanderen om in te grijpen nu het nog kan, anders vrezen we het ergste", aldus Freddy De Bakker van ABVV Metaal. "Het vertrouwen is helemaal weg. Alle akkoorden zijn in de vuilbak gekieperd."