Gentse dochter van kassaspecialist Lightspeed sluit deal met Deliveroo

Lightspeed is geen naam die een belletje doet rinkelen bij het grote publiek, maar de kassa-apps van het Canadese techbedrijf verwerken voor 15 miljard dollar transacties per jaar bij retailers, webshops en horecazaken. In België wordt in één op de vijf restaurants afgerekend via een tablet met software van Lightspeed. Dat komt omdat het Canadese bedrijf in 2014 het Gentse Posios heeft gekocht, dat een mobiele kassa-app had ontwikkeld voor horecazaken.

...