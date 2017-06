'Gascentrales komende jaren essentieel in Belgische elektriciteitsnet'

Kernenergie is vandaag goed voor ongeveer een derde van alle geïnstalleerde capaciteit en de helft van de geproduceerde elektriciteit in België. Met de geplande kernuitstap in 2025 in het achterhoofd is het hoog tijd om "duidelijke en snelle beslissingen" te nemen over de toekomst van ons energiesysteem, zegt Elia. Het wijst erop dat het al snel 5 tot 10 jaar duurt om nieuwe productiecapaciteit en netinfrastructuur te realiseren.

Het staat buiten kijf dat hernieuwbare energie de komende jaren een groter aandeel zal krijgen in de energiemix, en vooral dan wind- en zonne-energie. Maar het potentieel van hernieuwbare energie is beperkt: "gezien het kleine grondgebied zou slechts een deel van de Belgische vraag kunnen worden ingevuld met binnenlandse hernieuwbare-energiecapaciteit", stelt Elia. En dus zal België ook moeten rekenen op invoer van overtollige energie uit het buitenland.

Belangrijke rol voor gasgestookte centrales

Daarnaast zullen ook gasgestookte centrales een belangrijke rol spelen, omdat die flexibel kunnen worden ingezet om eventuele tekorten op het net op te vangen. "Aardgas is goed geplaatst om de 'transitiebrandstof' bij uitstek te worden, en neemt in de Europese energiemix de rol over van andere conventionele brandstoffen zoals kernenergie en steenkool", stelt Elia.

De hoogspanningsnetbeheerder verwacht dat investeringen nodig zullen zijn in meer binnenlandse hernieuwbare-energiebronnen en doeltreffende (reserve)-gascentrales, meer transmissie-infrastructuur (onder meer interconnecties met buurlanden) en meer distributie-infrastructuur.

De nota van Elia kadert in de besprekingen die de overheden voeren over een energiepact. In november wil Elia met een rapport komen dat verschillende opties becijfert.