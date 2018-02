Galapagos zoekt bescherming tegen overname

De verdedigingsmuur moet dienen om het biotechtbedrijf te beschermen van een overname door het Amerikaanse farmaconcern Gilead. Dat heeft nu al een belang van 13 procent in Galapagos.

Van de Stolpe gaat nu op zoek naar een tweede farmabedrijf dat een belang van 10 procent of meer in Galapagos wil nemen. Met een tweede aandeelhouder van die grootte wordt een overname 'ontzettend lastig'. De Belgische vennootschapswet schrijft voor dat een overnemer een deal pas volledig kan afronden als hij meer dan 90 procent in handen krijgt. Galapagos heeft een beurswaarde van 4,5 miljard euro.

Het pleidooi van Van de Stolpe mag niet verbazen: hij hamert er al jaren op dat hij Galapagos niet wil verkopen, maar wil uitbouwen tot een nieuw Europees farmaconcern. Dat is de afgelopen jaren nog geen enkel Europees biotechbedrijf gelukt, omdat aandeelhouders altijd bezweken voor een aantrekkelijk overnamebod van een van de traditionele, grote farmabedrijven. Dat is ook wat eind januari gebeurde met het Gentse Ablynx, dat voor een recordprijs werd overgenomen door het Franse Sanofi. 'Voor aandeelhouders is het mooi, maar ik vind het jammer', aldus Van de Stolpe. 'Van Ablynx blijft niets over.'

De Galapagos-topman meent dat de grote farmabedrijven geen enkele interesse hebben in prille onderzoeksprogramma's. Hij vroeg zijn aandeelhouders dan ook tegen een eventueel overnamebod te stemmen. 'Dit is pas het begin. We moeten het feestje niet laten verstieren door een farmabedrijf.' Galapagos noteert op de beurs in Amsterdam, maar heeft zijn hoofdzetel in Mechelen. Het is, na het Deens-Nederlandse Genmab, het grootste Europese biotechbedrijf.