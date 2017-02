Galapagos verdubbelt in omvang

Momenteel werken er 180 mensen voor het bedrijf in Mechelen, maar binnen enkele jaren zal dat aantal verdubbeld zijn. Dat zegt CEO Onno van de Stolpe dinsdag in een interview met De Tijd.

Nieuw hoofdkantoor

Om al die mensen te kunnen herbergen, werkt Galapagos aan een nieuw hoofdkantoor. "We praten over een gebouw voor 400 man. Onze voorkeur voor de locatie gaat opnieuw uit naar Mechelen", aldus van de Stolpe.

Galapagos haalde in 2015 275 miljoen dollar op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Bovendien sloot het een lucratieve deal met het Amerikaanse Gilead voor de verdere ontwikkeling van het reumamiddel filgotinib. Daarmee is het biotechbedrijf financieel voldoende gewapend voor een flinke groei.

"Voor het eerst is geld niet langer de beperkende factor, maar wel het aantal mensen en onze capaciteit om zaken te verwezenlijken", zegt Van de Stolpe. "We hebben nu een vijftigtal vacatures openstaan, voornamelijk voor België."

Overnames bekijken

Het jaar 2017 staat voor Galapagos in het teken van taaislijmziekte (mucoviscidose). Het werkt aan een combinatietherapie (met drie geneesmiddelen in één) om patiënten te helpen. Het bedrijf heeft nu een beurswaarde van bijna 3 miljard euro.

Voorts laat Stolpe in de krant weten dat hier en daar gekeken heeft om een bedrijf over te nemen. Galapagos heeft namelijk ongeveer 1 miljard euro cash op de bankrekening staan. "We hebben enkele overnames bekeken, maar we hebben na een analyse van de publieke informatie beslist geen gesprekken te starten", aldus de CEO. Zelf hecht hij veel belang aan de onafhankelijkheid van het bedrijf. Zijn grootste schrik is dat Galapagos, net als zoveel andere bedrijven in de biotechsector, wordt opgeslokt. Hij sluit weliswaar niet uit dat Gilead na verloop van tijd een bod zal doen op Galapagos.