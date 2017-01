Fiat Chrysler kondigt 2.000 jobs in Verenigde Staten aan

De autoconstructeur gaat tot 2020 een miljard dollar investeren in twee van zijn fabrieken in Michigan en Ohio. Dat zal nieuwe banen opleveren, en 'zijn industriële basis in de VS versterken', zo klinkt het in een mededeling die aan de vooravond van de opening van het autosalon in Detroit gepubliceerd werd.

Fiat Chrysler doet de aankondiging in de week waarin Donald Trump fel uithaalde naar enkele autoconstructeurs. Zo bedreigde hij het Japanse Toyota met een forse invoertaks, omdat het autoconcern een nieuwe fabriek in Mexico wil bouwen.

Eerder werden Toyota's Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford ook al op de korrel genomen. Ford besloot daarop af te zien van plannen voor de bouw van een productielocatie in het Mexicaanse San Luis Potosi. In de plaats daarvan gaat het merk investeren in haar bestaande fabriek in Michigan, en er 700 banen creëren.

Fiat Chrysler bleef tot nu toe buiten schot, maar loopt ook het risico op het ongenoegen van Trump te stoten. Onlangs werd immers beslist de Jeep Compass voortaan in Mexico te maken, en die vanaf eind januari naar de VS uit te voeren.