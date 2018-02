Extra hoorzitting voor Fortis-schikking

Eind vorig jaar kondigde Ageas een nieuw akkoord met de belangrijkste claimantenorganisaties over de Fortis-schikking aan. Kostprijs voor de verzekeraar: 1,3 miljard euro. Een eerste voorstel voor een minnelijke regeling werd in juni verworpen door het gerechtshof van Amsterdam. Maar ook voor de tweede schikking dreigt de rechtbank roet in het eten te gooien.

Het gerechtshof blijft immers vragen hebben bij de vergoedingen die voorzien zijn voor de claimantenorganisaties, die onderhandelden namens de gedupeerde Fortis-beleggers. Zij zouden aan deze zaak 45 miljoen euro verdienen. Het gaat onder meer om de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) en de Stichting FortisEffect uit Nederland en Deminor uit België. De VEB zou 25 miljoen euro ontvangen en Deminor 10 miljoen euro.

De Nederlandse rechtbank heeft een hoorzitting over deze kwestie ingelast op 16 maart. Daar moeten de claimantenorganisaties hun kosten verantwoorden. Een tweede hoorzitting op 27 maart zou dan over de kern van de zaak moeten gaan: in welke mate de schikking redelijk is en in welke mate de claimantenorganisaties representatief zijn voor de oud-Fortis-aandeelhouders.

'Geen publiek debat'

Dat er een hoorzitting geprogrammeerd wordt die specifiek ingaat op de compensatie voor de claimantenorganisaties lijkt geen goed nieuws voor Ageas. De verzekeringsgroep wil haar Fortis-verleden definitief achter zich laten, maar daartoe moet de schikking bindend verklaard worden.

"We hopen dat de rechtbank van de hoorzitting geen publiek debat gaat maken over de vergoedingen van belangenorganisaties in het kader van collectieve schikkingen", zegt Filip Coremans, chief risk officer van Ageas. "Sommige organisaties werken voor hun klanten op basis van het principe 'no cure, no pay', en prefinancieren de juridische procedures. Het lijkt me logisch dat ze daarvoor vergoed worden."

Vaak staan klanten een percentage van de claimopbrengst aan de belangenorganisaties af. "Het zou onlogisch zijn dat die aandeelhouders aan het einde van de rit een kleinere vergoeding ontvangen dan de aandeelhouders die passief toekeken en geen gerechtelijke stappen zetten. Aandeelhoudersactivisme mag financieel niet afgestraft worden", aldus Coremans.

Geduld is op

Dat Ageas expliciet de verdediging van de claimanten opneemt, komt omdat het geduld van de verzekeraar bijna op is. Als deze schikking afgeschoten wordt, komt er hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe. "We zijn tot het maximum gegaan, de limieten zijn bereikt", zegt CEO Bart De Smet daarover. Zonder schikking dreigen de Fortis-aandeelhouders jaren te moeten procederen om iets te recupereren. "Of we zullen op een andere manier naar een oplossing moeten zoeken", laat Filip Coremans de deur nog op een kier.

Hoe dan ook hoopt Ageas voor de zomer duidelijkheid te hebben. Normaal gezien volgt een uitspraak van de rechter binnen drie maanden na de hoorzittingen. Als die uitspraak positief is, wil Ageas de claimanten belonen die snel een dossier indienen. Zij zouden al in de tweede helft van dit jaar 70 procent van het schikkingsbedrag ontvangen. De definitieve afrekening zou dan eind 2019 volgen.

Vervroegde betaling

De vervroegde betaling zou gebeuren nog voor het einde van de periode waarin aandeelhouders kunnen aangeven dat ze de schikking niet aanvaarden. Ageas behoudt zich immers het recht voor om de schikking af te blazen als meer dan 5 procent van de aandelen er niet op ingaan. Maar ook in dat geval zouden de aandeelhouders die op het voorstel ingaan, blijven genieten van de vervroegde uitbetaling van 70 procent en het volledige bedrag op een later tijdstip.

Het lijkt alsof Ageas op die manier zo snel mogelijk met zo veel mogelijk claimanten een overeenkomst wil sluiten. Door de vergoeding te aanvaarden, verklaren ze zich immers akkoord om geen verdere gerechtelijke stappen te zetten. "De mensen wachten al tien jaar. We willen hen zo snel mogelijk vergoeden", luidt het bij Coremans.