Electrabel beschikt niet meer over goedkeuring voor behandeling nucleair afval

De goedkeuring heeft betrekking op de verwerking, verpakking en verwijdering van radioactief afval. Electrabel en NIRAS bevestigen de informatie. Zonder deze goedkeuring wordt het nucleair afval opgeslagen op de nucleaire sites zelf, en vertrekt het niet langer naar Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS in Dessel.

Audit van Niras

Volgens Electrabel werd de erkenning voor de verwerking en de conditionering van radioactief afval opgeschort naar aanleiding van een audit van NIRAS over de verwerkingsprocessen van het radioactief afval op de site van Doel en Tihange.

De opschorting geldt "tot we aan de verwachtingen van NIRAS kunnen voldoen inzake de toestellen en berekeningsmethodes die gebruikt worden voor de karakterisering van radioactief afval", aldus Engie Electrabel vrijdagochtend. De audit zal nog enkele maanden duren.

"Electrabel werkt ten volle mee met NIRAS en is in contact met de instelling zodat de verwerking van afval, in lijn met hun nieuwe verwachtingen, opnieuw kan hernemen", besluit het bedrijf. (Belga/NS)