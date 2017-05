Econocom neemt multimediabedrijf BIS over voor 18,5 miljoen in cash

"Wij zijn in verdere discussies", zei Bruno Ronsse, countrymanager van Econocom Belux, in februari over de overnameplannen van zijn groep in de Benelux. Nu is er ook resultaat. Econocom neemt de Mechelse multimedia-integrator BIS Business Information Systems over, die in 1993 in België als Business Presentation Products is opgericht door de Oost-Vlaming Erwin De Ruyck en enkele Nederlandse holdings. Het is een specialist in videoconferentie en de inrichting van vergaderzalen, in digital signage (communicatie via digitale borden) binnen- en buitenshuis, multimedia-evenementen, verlichting en slimme gebouwen. Het integreert onder meer systemen van Cisco en Polycom.

De Belgische vennootschap had in 2015 stijgende opbrengsten van 10,7 miljoen euro met een bedrijfswinst van 594.000 euro. Er werkten toen bijna 40 voltijdsequivalenten. Volgens Econocom heeft de groep in de Benelux ruim 220 medewerkers en meer dan 50 miljoen omzet.

Mood Media Corporation

BIS was in handen van de Amerikaanse evenementenspecialist Mood Media Corporation. Dat incasseert nu 20,2 miljoen dollar (18,5 miljoen euro) cash van Econocom, minus een waarborg en kosten, volgens een mededeling van Mood. De transactie moet nog langs de mededingingsautoriteit passeren.

Bruno Grossi, de executive director van Econocom, spreekt over "significante synergieën" tussen de knowhow van BIS in multimediaoplossingen in de Benelux en de activiteiten van Econocom in de regio. Econocom wil met de hulp van BIS in dat segment "end-to-end digitale oplossingen, inclusief financiering" bieden.

Econocom maakte nog twee andere overnames bekend. Het koopt 40 procent van het Britse JTRS, een Apple- en Google Education-partner in Groot-Brittannië met een omzet van 11 miljoen euro in 2016. Via zijn satellietorganisatie Alter Way koopt Econocom ook de Franse consultant LP Digital Agency.