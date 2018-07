Duvel Moortgat is populair in China

Begin juni liet CEO Michel Moortgat al verstaan dat China steeds belangrijker wordt. "Wij verkopen met veel succes bier in China. Maar als we er blijven groeien, zullen we er een brouwerij moeten openen", liet de Trends Manager van het Jaar 2010 optekenen tijdens een congres van de Europese Brouwersvereniging. "Dat zullen we moeten doen als we de kwaliteit willen waarborgen en omdat Chinese consumenten lokale productie willen. Maar voor alle duidelijkheid: vandaag is er helemaal geen sprake van een lokale brouwerij van Duvel Moortgat in China."

...